Серхио Рамос — лучший испанский защитник по версии FourFourTwo

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Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 32 лучших защитников в истории испанского футбола.

Первое место в рейтинге занял экс-центральный защитник мадридского «Реала» и «Севильи» Серхио Рамос. На второй строчке расположился бывший игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль. Замыкает тройку лидеров экс-защитник сине-гранатовых Жерар Пике.

Десятка лучших испанских защитников по версии FourFourTwo:

Серхио Рамос («Реал» Мадрид, «Севилья»); Карлес Пуйоль («Барселона»); Жерар Пике («Барселона»); Фернандо Йерро («Реал» Мадрид); Жорди Альба («Барселона»); Хосе Антонио Камачо («Реал» Мадрид, «Севилья»); Хоан Капдевила («Депортиво», «Вильярреал»); Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид); Маноло Санчис («Реал» Мадрид); Мигель Анхель Надаль («Барселона», «Мальорка»).

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