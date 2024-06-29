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Серхио Рамос — лучший испанский защитник по версии FourFourTwo

Серхио Рамос — лучший испанский защитник по версии FourFourTwo
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Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 32 лучших защитников в истории испанского футбола.

Первое место в рейтинге занял экс-центральный защитник мадридского «Реала» и «Севильи» Серхио Рамос. На второй строчке расположился бывший игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль. Замыкает тройку лидеров экс-защитник сине-гранатовых Жерар Пике.

Десятка лучших испанских защитников по версии FourFourTwo:

  1. Серхио Рамос («Реал» Мадрид, «Севилья»);
  2. Карлес Пуйоль («Барселона»);
  3. Жерар Пике («Барселона»);
  4. Фернандо Йерро («Реал» Мадрид);
  5. Жорди Альба («Барселона»);
  6. Хосе Антонио Камачо («Реал» Мадрид, «Севилья»);
  7. Хоан Капдевила («Депортиво», «Вильярреал»);
  8. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид);
  9. Маноло Санчис («Реал» Мадрид);
  10. Мигель Анхель Надаль («Барселона», «Мальорка»).
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