Серхио Рамос — лучший испанский защитник по версии FourFourTwo
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 32 лучших защитников в истории испанского футбола.
Первое место в рейтинге занял экс-центральный защитник мадридского «Реала» и «Севильи» Серхио Рамос. На второй строчке расположился бывший игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль. Замыкает тройку лидеров экс-защитник сине-гранатовых Жерар Пике.
Десятка лучших испанских защитников по версии FourFourTwo:
- Серхио Рамос («Реал» Мадрид, «Севилья»);
- Карлес Пуйоль («Барселона»);
- Жерар Пике («Барселона»);
- Фернандо Йерро («Реал» Мадрид);
- Жорди Альба («Барселона»);
- Хосе Антонио Камачо («Реал» Мадрид, «Севилья»);
- Хоан Капдевила («Депортиво», «Вильярреал»);
- Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид);
- Маноло Санчис («Реал» Мадрид);
- Мигель Анхель Надаль («Барселона», «Мальорка»).
Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:
Комментарии