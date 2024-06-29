Черчесов: я космонавт, но не могу быть на матчах чемпионата Казахстана в одно время

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о посещении матчей чемпионата Казахстана. Напомним, 3 июня стало известно, что российский тренер занял должность главного тренера национальной команды Казахстана.

«Есть план определённый: «Ордабасы» посетить, «Актобе». Сейчас начинается Лига конференций. Ну, есть запланированная поездка. Вот мы сейчас голову ломали, как это всё… Стас Космос, да? Так говорили после чемпионата мира? Да, понятно, я космонавт, но я не могу везде быть в одно и то же время. Поэтому посмотрим сейчас, будем думать. А так, естественно, буду посещать. Ну и главное я вам скажу: когда опыт работы есть. Одно дело, если бы я был начинающий тренер сборной. А когда ты уже шесть лет в сборной России работал и опять же в большой стране… Я же не был везде, а был там, где надо. И только я могу понять, почему я там был и что я там делал вообще.

Если меня где-то нет, это не значит, что у меня информации нет. Откуда она у меня будет – это моя задача. Понимаете, о чём я говорю? Главное, чтобы она правильная была. И на игры ездил только я тоже в России. Смотрел по большому счёту 90-95% из 100. Поэтому и здесь то же самое будет. Надо будет – я поеду. Ну вот ещё раз повторяю, нам надо какие-то вещи обсудить. Определённую модель, которую я вижу. Для этого нужны не финансы, а правильные люди. Потом будет собрано всё. Мы тогда спокойно так же сядем здесь и спокойно расскажем. Думаю, что идея правильная. Я это на практике уже опробовал. Поэтому оно правильно. Во-первых, это рационально, информативно. Ну и главное, экономично. Я же экономист по образованию ещё, я считать умею. Поэтому всё надо взвешивать. А если вдруг меня нету [на игре], и вы напишете, ой, главного тренера нету – да это ни о чём не говорит. Чтобы куда-то попасть, надо за это заплатить», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.