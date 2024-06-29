Дмитрий Аленичев: выход сборной Грузии в плей-офф Евро пока главная сенсация турнира

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о выходе Грузии в 1/8 финала Евро-2024, где она встретится с испанской национальной командой. В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Грузии обыграла Португалию со счётом 2:0.

«Выход Грузии в плей-офф чемпионата Европы пока главная сенсация турнира. Перед матчем с Португалией был уверен, что у португальцев будет большая ротация, так как они уже вышли из группы. Предполагал, что Грузия может не проиграть им: думал, что португальцы выйдут на матч немножко вальяжно. Это и произошло.

Если бы Португалии нужна была только победа, то, конечно, они бы её добились. Грузии было уже некуда деваться — это сыграло определённую роль. Они выложились на 200%, Хвича сыграл на классном уровне. Грузия добилась яркой победы и значимого результата. Вся Грузия гуляет!» — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: