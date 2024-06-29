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Черчесов — об изучении казахского языка: не могу пообещать, а потом не сделать

Черчесов — об изучении казахского языка: не могу пообещать, а потом не сделать
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал о процессе изучения казахского языка после перепалки с журналистом.

«Ты же чувствуешь аудиторию. В тот момент мне показалось, что зал приуныл немножко. Когда этот вопрос задавали, я хотел, чтобы после моего ответа чуть-чуть взбодрились. Чтобы понять язык, надо углубиться. Посмотрим. Вот венгерский – реально очень сложный. Говорите венгры – дальние родственники казахов? Может, они меня порекомендовали? А так посмотрим. Извините, «доброе утро» надо уметь говорить чисто. Мне не 20 лет, но я же обучаемый. Просто я не могу пообещать, а потом не сделать», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Накануне, 28 июня, стало известно, что главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов вступил в перепалку с журналистом, который задал ему вопрос на казахском языке. Пресс-служба Казахстанской федерации футбола сообщила, что российский специалист посетил свой первый урок языка страны.

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