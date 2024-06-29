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Месси рискует пропустить 1/4 финала Кубка Америки из-за травмы — RMC Sport

Месси рискует пропустить 1/4 финала Кубка Америки из-за травмы — RMC Sport
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37-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить 1/4 финала Кубка Америки — 2024 из-за травмы. Об этом сообщает RMC Sport в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Месси повредил правую приводящую мышцу.

Напомним, аргентинский нападающий получил повреждение в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (0:1). Ранее журналист Гастон Эдуль сообщил, что Месси прошёл медицинское обследование, показавшее, что ему удалось избежать серьёзной травмы. Также Эдуль отметил, что 37-летний футболист готовится к тому, чтобы принять участие в матче 1/4 финала Кубка Америки.

После двух туров сборная Аргентины набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в следующую стадию Кубка Америки.

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