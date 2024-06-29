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Лантратов: слова Кварацхелии про базу «Локомотива»? Не знаю, условия здесь идеальные

Лантратов: слова Кварацхелии про базу «Локомотива»? Не знаю, условия здесь идеальные
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Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов отреагировал на слова нападающего «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии о жизни на базе железнодорожников. Напомним, грузинский футболист заявил, что чувствовал себя брошенным и одиноким, а базу красно-зелёных назвал страшным местом.

«Хвича говорил, что ему страшно на базе? Не знаю. Такой информацией не владею. Но сборы проходят замечательно. Условия идеальные», — сказал Лантратов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Кварацхелия за полгода отыграл за «Локомотив» семь матчей во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом. Летом 2019 года грузин перебрался из «Рустави», которому принадлежали права на него, в казанский «Рубин». С середины 2022 года Кварацхелия является игроком итальянского «Наполи».

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