Роналду показал фото со своими детьми в форме сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своих социальных сетях поделился совместной фотографией со своими детьми. При этом дети, как и сам Роналду, одеты в экипировку португальской национальной команды, принимающей участие на чемпионате Европы — 2024.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 Роналду принял участие во всех трёх матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Португальская национальная команда набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F по итогам группового этапа этого турнира. На стадии 1/8 финала сборная Португалии встретится со Словений. Игра пройдёт 1 июля. Матч состоится на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

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