ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду показал фото со своими детьми в форме сборной Португалии

Роналду показал фото со своими детьми в форме сборной Португалии
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своих социальных сетях поделился совместной фотографией со своими детьми. При этом дети, как и сам Роналду, одеты в экипировку португальской национальной команды, принимающей участие на чемпионате Европы — 2024.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 Роналду принял участие во всех трёх матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Португальская национальная команда набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F по итогам группового этапа этого турнира. На стадии 1/8 финала сборная Португалии встретится со Словений. Игра пройдёт 1 июля. Матч состоится на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Материалы по теме
Пепе высказался об отсутствии голов у Роналду на групповом этапе Евро-2024

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android