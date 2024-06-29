Тен Хаг лично обсуждал с лидером «Болоньи» Зиркзее возможность перехода в «МЮ» — источник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в трансфере нападающего «Болоньи» и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзее, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, наставник «красных дьяволов» является большим поклонником таланта соотечественника. Сообщается, что недавно специалист общался лично с футболистом и обсуждал с ним возможность перехода.

Напомним, 23-летний нападающий выступает в составе «Болоньи» с лета 2022 года.

В минувшем сезоне Зиркзее принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.