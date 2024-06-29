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Германия — Дания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Германия — Дания: во сколько начало матча 1/8 финала Евро-2024, где смотреть трансляцию

Германия — Дания: во сколько начало матча 1/8 финала Евро-2024, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Германии и Дании. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Трансляцию матча Германия – Дания можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko или на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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