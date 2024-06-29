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Салуквадзе: дай бог, чтобы Грузия повторила успех сборной Греции на Евро

Салуквадзе: дай бог, чтобы Грузия повторила успех сборной Греции на Евро
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Бывший защитник сборной Грузии Лаша Салуквадзе поделился мнением о выходе Грузии в 1/8 финала Евро-2024, где она встретится с испанской национальной командой. В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Грузии обыграла Португалию со счётом 2:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Мы все знали, что у Португалии звёздный состав. Неважно, кто играет, первая или вторая команда, все одинакового уровня. Даже Роналду у них играл в стартовом составе. Конечно, во время гола Хвичи у меня были особенные эмоции. Он неоднократно доказывал, что является футболистом высокого уровня. У Хвичи была большая мотивация в этой игре. Соперник очень тяжёлый. Он оказался в нужном месте, в нужное время и забил гол. Кварацхелии на чемпионате Европы тяжело играть, все уже знают его игру.

Повторить успех Греции? В футболе всё возможно. Дай бог, чтобы повторили этот результат. Мяч круглый, всякое бывает. Для этого надо бороться до последнего и так же болеть за свою сборную, как мы это делаем сейчас», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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