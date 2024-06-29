«Мы вновь переживаем то волнение». Тренер Италии Спаллетти рассказал о работе с Буффоном

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о работе с Джанлуиджи Буффоном в национальной команде перед матчем со Швейцарией в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

«Помимо того, что все помнят тот момент, которым мы наслаждались в Берлине, когда выиграли финал чемпионата мира 2006 года, у нас есть тренер Джиджи Буффон, который напомнил всем об этом. Мы вновь переживаем то волнение, которое с удовольствием наблюдали дома в 2006 году», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Чемпионат мира 2006 года проходил в Германии, и победителями турнира стали итальянцы. Буффон был в стартовом составе в финальном матче соревнования.

Напомним, матч Швейцария — Италия состоится сегодня, 29 июня. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.