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«Мы вновь переживаем то волнение». Тренер Италии Спаллетти рассказал о работе с Буффоном

«Мы вновь переживаем то волнение». Тренер Италии Спаллетти рассказал о работе с Буффоном
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о работе с Джанлуиджи Буффоном в национальной команде перед матчем со Швейцарией в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Помимо того, что все помнят тот момент, которым мы наслаждались в Берлине, когда выиграли финал чемпионата мира 2006 года, у нас есть тренер Джиджи Буффон, который напомнил всем об этом. Мы вновь переживаем то волнение, которое с удовольствием наблюдали дома в 2006 году», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Чемпионат мира 2006 года проходил в Германии, и победителями турнира стали итальянцы. Буффон был в стартовом составе в финальном матче соревнования.

Напомним, матч Швейцария — Италия состоится сегодня, 29 июня. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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