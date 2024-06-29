Винисиус забил гол за сборную Бразилии впервые с лета 2023 года

Дубль крайнего нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в ворота Парагвая (1:4) в матче 2-го тура Кубка Америки — 2024 стал первыми голами для 23-летнего футболиста за бразильскую национальную команду с лета 2023 года.
До матча с Парагваем последний раз Винисиус поражал ворота соперника 17 июня 2023 года в товарищеском матче с Гвинеей (4:1). После этой встречи бразильский футболист не забивал в следующих девяти играх за сборную Бразилии.
Напомним, помимо Винисиуса, в матче с Парагваем голами отметились Савио и Лукас Пакета. Единственный гол за парагвайскую национальную команду забил защитник Омар Альдерете.
После двух матчей Бразилия занимает второе место с четырьмя очками в группе D с Колумбией (6 очков), Коста-Рикой (1 очко) и Парагваем (0 очков).
Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу:
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