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Винисиус забил гол за сборную Бразилии впервые с лета 2023 года

Винисиус забил гол за сборную Бразилии впервые с лета 2023 года
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Дубль крайнего нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора в ворота Парагвая (1:4) в матче 2-го тура Кубка Америки — 2024 стал первыми голами для 23-летнего футболиста за бразильскую национальную команду с лета 2023 года.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 04:00 МСК
Парагвай
Окончен
1 : 4
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 35'     0:2 Савио – 43'     0:3 Винисиус Жуниор – 45+5'     1:3 Альдерете – 48'     1:4 Пакета – 65'    
Удаления: Кубас – 81' / нет

До матча с Парагваем последний раз Винисиус поражал ворота соперника 17 июня 2023 года в товарищеском матче с Гвинеей (4:1). После этой встречи бразильский футболист не забивал в следующих девяти играх за сборную Бразилии.

Напомним, помимо Винисиуса, в матче с Парагваем голами отметились Савио и Лукас Пакета. Единственный гол за парагвайскую национальную команду забил защитник Омар Альдерете.

После двух матчей Бразилия занимает второе место с четырьмя очками в группе D с Колумбией (6 очков), Коста-Рикой (1 очко) и Парагваем (0 очков).

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