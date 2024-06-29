Бывший вратарь «Динамо» Тяпушкин сравнил неудачи клуба в «золотой» гонке 1997 и 2024 годов

Бывший вратарь «Динамо» Дмитрий Тяпушкин сравнил неудачи клуба в «золотой» гонке чемпионата России 1997 и 2024 годов.

«Думаю, нет смысла проводить параллели с 1997 годом. Сейчас, как мне кажется, ребята в последний момент испугались собственной значимости. Конечно, я ожидал от них более зрелищного и качественного футбола в Краснодаре. Не получилось. Видимо, с давлением, ответственностью не справились — ведь от этой игры очень многое зависело. Да практически всё. Наверное, в плане психологии динамовцы к этому оказались не готовы. А в 1997-м не было одной игры, от которой всё зависело, как сейчас. Мы просто в ряде матчей недобрали очки — например, в Новороссийске не по делу не выиграли, а сыграли вничью. Хотя по игре, по отношению к делу то «Динамо» могло стать чемпионом. А здесь такой чемпионат получился: и «Зенит» терял, потом набирал, и «Динамо», уже вроде бы лишившись шансов на чемпионство, снова их получило. Разные истории», — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Дмитрием Тяпушкиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.