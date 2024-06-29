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Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 29 июня

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 29 июня
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Сегодня, 29 июня, в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 состоится два матча, в которых сборная Швейцарии встретится с Италией, а национальная команда Германии будет противостоять Дании.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 29 июня (время — московское):

  • 19:00. Швейцария — Италия;
  • 22:00. Германия — Дания.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Финальный матч Евро-2024 запланирован на 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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