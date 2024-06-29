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Черчесов — о давлении в сборной Казахстана: это термин медицинский, у меня оно 120 на 80

Черчесов — о давлении в сборной Казахстана: это термин медицинский, у меня оно 120 на 80
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о трудностях при работе в национальной команде страны.

«Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80. Мы готовимся, мы работаем, знаем, что делать. Футбол – это футбол. Заранее никто не написал, что будет. Смотрим на чемпионат Европы: те, от кого никто ничего не ожидал, из группы выходят, на кого рассчитывали – не выходят. На неудачах не зацикливаюсь. Футбола без неудач и без побед не бывает. Надо понять, на каком мы этапе развития.

Я уже сказал на пресс-конференции: то, что было, это определённый всплеск. Чтобы это не было всплеском, надо это как-то систематизировать. А потом потихонечку будем сидеть и обсуждать, что мы сделали. Но без цифр», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Напомним, 3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

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