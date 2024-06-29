Тренер сборной Бразилии восхищён игрой Винисиуса в матче Кубка Америки с Парагваем

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор поделился мнением об игре крайнего нападающего бразильской национальной команды Винисиуса Жуниора в матче 2-го тура Кубка Америки — 2024 с Парагваем (1:4), в котором 23-летний футболист отметился дублем.
«Сегодня он сыграл очень важную роль. Винисиус провёл почти идеальный матч, он создавал очень опасные моменты. Винисиус был подвижен, очень эффективным и прямолинейным. Он прекрасно взаимодействовал с другими игроками и слаженно работал в команде. У него огромный потенциал», — приводит слова Доривала Reuters.
Напомним, помимо Винисиуса, в матче с Парагваем голами отметились Савио и Лукас Пакета. Единственный гол за парагвайскую национальную команду забил защитник Омар Альдерете.
После двух матчей Бразилия занимает второе место с четырьмя очками в группе D с Колумбией (6 очков), Коста-Рикой (1 очко) и Парагваем (0 очков).
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