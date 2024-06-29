Агент Дркушича высказался о возможности продолжения карьеры игрока в России

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, высказался о возможности продолжения карьеры игрока в России.

«Может ли Ванья остаться в России в следующем сезоне? Да, это возможно. Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ», – приводит слова Радковицы «РБ Спорт».

Дркушич провёл все три матча в составе сборной Словении на чемпионате Европы в Германии и вышел с командой в плей-офф турнира. Словенцы трижды сыграли вничью – с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0). В 1/8 чемпионата Европы команда встретится со сборной Португалии.

Напомним, в минувшем сезоне Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.