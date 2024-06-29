Аленичев: Украина поехала домой из-за поражения от румын — это провальное выступление

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев назвал провальным выступление национальной команды Украины на чемпионате Европы — 2024. Украинцы выбыли из турнира по итогам группового этапа, где их соперниками были сборные Румынии, Бельгии и Словакии.

«Учитывая группу сборной Украины, их выступление на Евро — это провал. Все были уверены, что Бельгия займёт первое место. Группа получилась ровной — все сборные набрали по четыре очка. В итоге Украина оказалась последней. У них очень хорошее поколение, где есть классные футболисты, которые заявили о себе в Европе.

И одна из сенсаций случилась в этой группе, когда бельгийцы проиграли словакам, а Украина проиграла 0:3 Румынии — очень сенсационно они уступили в первом туре. Как раз таки этот результат не дал возможности Украине выйти в плей-офф. На мой взгляд, достаточно ровная группа получилась, и у украинцев были неплохие шансы выйти в следующей этап. Из-за поражения румынам сборная Украина поехала домой. Для них это провальное выступление. Наверняка, президент федерации футбола Украины Андрей Шевченко думал совсем о другом результате», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.