ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев: Украина поехала домой из-за поражения от румын — это провальное выступление

Аленичев: Украина поехала домой из-за поражения от румын — это провальное выступление
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев назвал провальным выступление национальной команды Украины на чемпионате Европы — 2024. Украинцы выбыли из турнира по итогам группового этапа, где их соперниками были сборные Румынии, Бельгии и Словакии.

«Учитывая группу сборной Украины, их выступление на Евро — это провал. Все были уверены, что Бельгия займёт первое место. Группа получилась ровной — все сборные набрали по четыре очка. В итоге Украина оказалась последней. У них очень хорошее поколение, где есть классные футболисты, которые заявили о себе в Европе.

И одна из сенсаций случилась в этой группе, когда бельгийцы проиграли словакам, а Украина проиграла 0:3 Румынии — очень сенсационно они уступили в первом туре. Как раз таки этот результат не дал возможности Украине выйти в плей-офф. На мой взгляд, достаточно ровная группа получилась, и у украинцев были неплохие шансы выйти в следующей этап. Из-за поражения румынам сборная Украина поехала домой. Для них это провальное выступление. Наверняка, президент федерации футбола Украины Андрей Шевченко думал совсем о другом результате», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Кирьяков — о группе Украины на Евро: в конце все уже бегали с калькуляторами на поле
Материалы по теме
Драматичный финиш Украины на Евро. А Бельгия внезапно упустила первое место. Видео
Драматичный финиш Украины на Евро. А Бельгия внезапно упустила первое место. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android