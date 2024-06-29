Гути рассказал, почему он зол на Хвичу Кварацхелию

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Гути заявил, что зол на крайнего нападающего «Наполи» и грузинской национальной команды Хвичу Кварацхелию за то, что он до сих пор не прислал ему свою игровую футболку.

«Немного зол на него. Мы с ним переписывались, и он пообещал мне прислать футболку — а она до сих пор не пришла. Надеюсь, что смогу передать ему отсюда: во время этого Евро я бы очень хотел получить одну из его футболок в составе сборной Грузии. Именно с текущего чемпионата Европы», — сказал Гути в эфире футбольной программы El Chiringuito TV.

Напомним, в марте минувшего года экс-игрок «Реала» прислал Кварацхелии футболку с автографом и написал: «Жду в «Реале». Твоя игра заставит влюбиться многих». В свою очередь, грузинский футболист обещал прислать Гути свою игровую футболку.

На текущий момент Кварацхелия в составе сборной Грузии принимает участие на Евро-2024. На стадии 1/8 финала этого турнира грузинская национальная команда встретится с Испанией. Матч состоится 30 июня.

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