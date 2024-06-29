«В тяжёлых ситуациях мы выживаем». Итальянский журналист оценил шансы сборной на Евро

Итальянский журналист Андреа Д’Амико высказался об игре сборной Италии перед матчем со Швейцарией в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

«Я считаю, что Италии везёт на чемпионате Европы, но работу Спаллетти оцениваю очень высоко. Проблема в том, что у него не самый лучший материал для работы. Шансы Италии выиграть Евро-2024 я оцениваю высоко, потому что в тяжёлых ситуациях Италия выживает. Для победы над Швейцарией нам нужно добавить в интенсивности игры и быть конкурентоспособными. Считаю, что Кьеза может стать ключевым игроком Италии в этом матче. Мой прогноз — победа Италии», — приводит слова Д’Амико Metaratings.

Напомним, матч Швейцария — Италия состоится завтра, 29 июня. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.