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«В тяжёлых ситуациях мы выживаем». Итальянский журналист оценил шансы сборной на Евро

«В тяжёлых ситуациях мы выживаем». Итальянский журналист оценил шансы сборной на Евро
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Итальянский журналист Андреа Д’Амико высказался об игре сборной Италии перед матчем со Швейцарией в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю, что Италии везёт на чемпионате Европы, но работу Спаллетти оцениваю очень высоко. Проблема в том, что у него не самый лучший материал для работы. Шансы Италии выиграть Евро-2024 я оцениваю высоко, потому что в тяжёлых ситуациях Италия выживает. Для победы над Швейцарией нам нужно добавить в интенсивности игры и быть конкурентоспособными. Считаю, что Кьеза может стать ключевым игроком Италии в этом матче. Мой прогноз — победа Италии», — приводит слова Д’Амико Metaratings.

Напомним, матч Швейцария — Италия состоится завтра, 29 июня. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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