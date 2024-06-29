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Семшов: совмещение только поможет Карпину в сборной России

Семшов: совмещение только поможет Карпину в сборной России
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что дальнейшее совмещение работы в «Ростове» для главного тренера национальной команды страны Валерия Карпина будет сказываться положительно.

«Не знаю, почему многие задают вопрос о совмещении и говорят, что тренер должен быть освобожденным. Я считаю, что в данной ситуации ему это только помогает. Тренируя «Ростов», Карпин встречается со многими командами, где выступают игроки, которые вызываются в национальную сборную. Пока мы не играем в отборе, не играем на больших турнирах. Так что совмещение совсем не мешает Карпину. Даже вопрос не должен стоять об этом, — сказал Семшов в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

28 июня стало известно, что Карпин подписал новое соглашение с РФС, рассчитанное на четыре года.

Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.

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