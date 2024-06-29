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Тяпушкин: рад, что именно Семак раз за разом выигрывает РПЛ с такой огромной командой

Тяпушкин: рад, что именно Семак раз за разом выигрывает РПЛ с такой огромной командой
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Тренер вратарей «Истиклола» Дмитрий Тяпушкин высказался о карьере Сергея Семака в «Зените».

— Могли представить, что он добьётся таких тренерских успехов?
— Кто же мог предугадать такое? Всякое бывает в футболе. Я рад, что именно Сергей Богданович раз за разом выигрывает чемпионат с такой огромной командой. Для тренера это очень сложный процесс, но он справляется.

— Как думаете, без ресурсов «Зенита» преуспел бы Сергей?
— Я тоже читаю в СМИ высказывания такого рода, что в другом клубе Семак ничего бы не выиграл. Не надо тут гадать: выиграл бы, не выиграл бы? Он прекрасно работает в «Зените» и, уверен, отлично работал бы в любой другой команде. Наверное, так же штамповать чемпионства не смог бы — в силу разных причин, но тренер из него в любом случае получился бы классный, — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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