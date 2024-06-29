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Варан может стать новым игроком «Комо», возглавляемого Фабрегасом — Фабрицио Романо

Варан может стать новым игроком «Комо», возглавляемого Фабрегасом — Фабрицио Романо
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31-летний центральный защитник Рафаэль Варан прилетел в Комо для того, чтобы провести переговоры о потенциальном переходе в одноимённый итальянский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский футболист проведёт переговоры с руководством «Комо» и Сеском Фабрегасом, фактически являющимся главным тренером команды. Подчёркивается что новичок Серии А крайне заинтересован в подписании контракта с Вараном.

Напомним, завтра, 30 июня, заканчивается трудовое соглашение Варана с «Манчестер Юнайтед», за который защитник выступал с 2021 года.

В минувшем сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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