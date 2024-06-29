Моуринью хочет видеть игрока сборной Испании Морату с «Фенербахче» — AS

31-летний нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората может перейти в «Фенербахче», сообщает интернет-издание AS.

По информации источника, главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью крайне заинтересован в трансфере одного из лучших бомбардиров истории испанской национальной команды.

На данный момент Альваро Мората занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании с 36 мячами в 76 матчах. Больше него забили за национальную команду только три футболиста — Фернандо Торрес (38 голов в 110 матчах), Рауль (44 гола в 102 матчах) и Давид Вилья (59 голов в 98 матчах).

В минувшем сезоне Мората провёл за «Атлетико» 48 матчей, в которых отметился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.