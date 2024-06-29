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Лучший вратарь России 1997 года Тяпушкин рассказал, в чём Сафонов превосходит Доннарумму

Лучший вратарь России 1997 года Тяпушкин рассказал, в чём Сафонов превосходит Доннарумму
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Тренер вратарей «Истиклола» Дмитрий Тяпушкин поделился мнением о том, в чём Матвей Сафонов лучше Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«Думаю, Сафонов прямо сейчас №1 в стране. В последнее время игра вратаря ногами уже стала неотъемлемой частью общекомандных действий, и Сафонов в это вписывается очень хорошо. Мне кажется, «ПСЖ» именно такого вратаря и искал. Я много футбола смотрю, в том числе чемпионат Франции и «Пари Сен-Жермен». Думаю, именно в этом компоненте Матвей будет превосходить Доннарумму.

Многое зависит от видения главного тренера и его коннекта с тренером вратарей. Как команда будет выходить из обороны в атаку. Конечно, в «ПСЖ» подбор игроков в защите приличный. Они спокойно могут выходить от ворот через пас. Я думаю, что Матвей спокойно впишется в эту структуру. А в игре на линии и Сафонов, и Доннарумма одинаково хороши», — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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