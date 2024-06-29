Получивший травму Рюдигер сыграет с Данией в матче 1/8 финала Евро-2024 — Плеттенберг

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер, получивший травму бедра в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией (1:1), выйдет в стартовом составе на игру 1/8 финала этого турнира с Данией, которая состоится сегодня, 29 июня. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Рюдигер заявил о готовности сыграть в матче с Данией.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024: