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Германия — Дания. Прямая трансляция
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Получивший травму Рюдигер сыграет с Данией в матче 1/8 финала Евро-2024 — Плеттенберг

Получивший травму Рюдигер сыграет с Данией в матче 1/8 финала Евро-2024 — Плеттенберг
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Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер, получивший травму бедра в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией (1:1), выйдет в стартовом составе на игру 1/8 финала этого турнира с Данией, которая состоится сегодня, 29 июня. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Рюдигер заявил о готовности сыграть в матче с Данией.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

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