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Аленичев: Бельгия играла не так ярко, как ожидалось. Был риск не попасть в плей-офф

Аленичев: Бельгия играла не так ярко, как ожидалось. Был риск не попасть в плей-офф
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высказался о результатах национальной команды Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Бельгии сенсационно проиграла первую встречу Словакии. Они играли с натяжкой, не так ярко, как ожидали любители футбола. У них есть очень сильные футболисты, как Де Брёйне и Лукаку. Был риск, что они могли не попасть в плей-офф. Если бы в последнем матче группового этапа они проиграли Украине, то бельгийцы оставались за бортом плей-офф. Бельгия выглядела не совсем хорошо», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча между командами Бельгии и Франции состоится 1 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) в 19:00 мск.

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