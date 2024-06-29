Аленичев: Бельгия играла не так ярко, как ожидалось. Был риск не попасть в плей-офф

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высказался о результатах национальной команды Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы в Германии.

«Сборная Бельгии сенсационно проиграла первую встречу Словакии. Они играли с натяжкой, не так ярко, как ожидали любители футбола. У них есть очень сильные футболисты, как Де Брёйне и Лукаку. Был риск, что они могли не попасть в плей-офф. Если бы в последнем матче группового этапа они проиграли Украине, то бельгийцы оставались за бортом плей-офф. Бельгия выглядела не совсем хорошо», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча между командами Бельгии и Франции состоится 1 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) в 19:00 мск.