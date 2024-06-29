«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» € 250 млн за 16-летнего Ямаля — Mundo Deportivo

«ПСЖ» готов предложить «Барселоне» € 250 млн за покупку 16-летнего крайнего нападающего Ламина Ямаля. Об это сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб не готов расстаться с Ямалем ни при каких условиях.

Напомним, в марте президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что «ПСЖ» сделал предложение по Ямалю в размере € 200 млн, однако оно было отклонено.

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В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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