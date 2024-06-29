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Доннарумма: футболисты сборной Италии предельно мотивированы на матч со Швейцарией

Доннарумма: футболисты сборной Италии предельно мотивированы на матч со Швейцарией
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о мотивации своей команды на игру 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Швейцарией, который состоится сегодня, 29 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Парни по-хорошему заведены. Им не нужны мои дополнительные наставления, они и так предельно мотивированы. Нас ждёт очень интересный матч. Не думаю, что в этом случае требуется дополнительный заряд мотивации.

Сборная Швейцарии очень сильна физически. Она играет в вертикальный, прямолинейный футбол. Надо очень осмотрительно распоряжаться мячом, поскольку они в любой момент могут убежать в контратаку», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Швейцарии и Италии состоится сегодня, 29 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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