Руководство «Баварии» обижено документальным фильмом Киммиха — Кристиан Фальк

Руководство «Баварии» осталось недовольно недавно вышедшим документальным фильмом о полузащитнике мюнхенского клуба Йозуа Киммихе. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька в соцсети Х (ранее Twitter).

В документальном фильме Киммих рассказывает, что его расстроило отсутствие поддержки со стороны «Баварии» в ситуации, когда в октябре 2021 года он заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

«Я слишком долго чувствовал себя одиноким. Я в клубе уже почти семь лет, и вокруг меня было не так уж много скандалов. Это был первый спад. Именно тогда я приметил реакцию клуба и был разочарован, а также обижен», — приводит слова Киммиха из документального фильма Get Football News.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Киммихом интересуются мадридский «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити».

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