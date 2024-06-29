Стало известно, какая роль может быть отведена Алексею Миранчуку в «Дженоа»

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассматривается в «Дженоа» как замена лучшему бомбардиру команды, хавбеку Альберту Гудмундссону, который может покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Миранчук может перейти в «Дженоа» на правах аренды. К «Аталанте» Алексей присоединился в 2020 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. В завершившемся сезоне-2023/2024 Миранчук провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач.

Гудмундссон играет за «Дженоа» с 2021 года. В минувшем сезоне футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и отдав две результативные передачи.