ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кингсли Коман временно покинул расположение сборной Франции — RMC Sport

Кингсли Коман временно покинул расположение сборной Франции — RMC Sport
Комментарии

Нападающий сборной Франции и «Баварии» Кингсли Коман временно покинул расположение национальной команды, сообщает интернет-издание RMC Sport.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, футболист отправился в Швецию, чтобы присутствовать на родах своей жены Сабрины Дювад. У 28-летнего нападающего появится уже четвёртый ребёнок.

Напомним, в понедельник, 1 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Франции и Бельгии. Команды сыграют на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф, Германия). Матч начнётся в 19:00 мск.

Франция стартовала в группе D вместе с Австрией, Нидерландами и Польшей. После трёх сыгранных туров сборная Франции набрала пять очков и сенсационно заняла второе место в турнирной таблице группы D.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Семшов: думаю, на Евро-2024 чемпионом станет сборная Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android