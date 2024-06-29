Кингсли Коман временно покинул расположение сборной Франции — RMC Sport

Нападающий сборной Франции и «Баварии» Кингсли Коман временно покинул расположение национальной команды, сообщает интернет-издание RMC Sport.

По информации источника, футболист отправился в Швецию, чтобы присутствовать на родах своей жены Сабрины Дювад. У 28-летнего нападающего появится уже четвёртый ребёнок.

Напомним, в понедельник, 1 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Франции и Бельгии. Команды сыграют на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф, Германия). Матч начнётся в 19:00 мск.

Франция стартовала в группе D вместе с Австрией, Нидерландами и Польшей. После трёх сыгранных туров сборная Франции набрала пять очков и сенсационно заняла второе место в турнирной таблице группы D.