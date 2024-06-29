Флик уверен, что при нём Феликс сможет вернуть лучшую форму — Sport.es

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик убеждён, что при его руководстве крайний нападающий Жоау Феликс сможет раскрыться и вернуться к своей лучшей форме. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Флик считает, что Феликс будет показывать свой лучший футбол, если главный тренер команды будет оказывать ему доверие. Немецкий специалист уверен, что способен реализовать талант португальского нападающего.

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Напомним, в минувшем сезоне Феликс выступал за «Барселону» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат мадридскому «Атлетико». Ранее в СМИ появлялась информация, что сине-гранатовые рассматривают вариант с продлением аренды 24-летнего игрока ещё на сезон.

В сезоне-2023/2024 Феликс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами.

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