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«Зенит» готов предложить Ивану Иличу зарплату в € 3 млн за сезон — Gazzetta Granata

«Зенит» готов предложить Ивану Иличу зарплату в € 3 млн за сезон — Gazzetta Granata
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Санкт-петербургский «Зенит» готов предложить полузащитнику итальянского «Торино» и сборной Сербии Ивану Иличу заработную плату € 3 млн за сезон. Об этом пишет Gazzetta Granata.

По информации источника, данный трансфер Илича в «Зенит» находится под вопросом по причине наличия европейских санкций.

Ранее итальянское издание Tuttosport сообщало, что сине-бело-голубые собираются предложить «Торино» € 25 млн за 23-летнего полузащитника.

23-летний Ивич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Ивана с туринцами рассчитано до 30 июня 2027-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

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