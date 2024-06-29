Гримальдо: в плей-офф Евро-2024 сборной Испании важен подход «пан или пропал»

Защитник сборной Испании Алехандро Гримальдо высказался о перспективах своей команды в плей-офф чемпионата Европы — 2024. В игре 1/8 финала Евро-2024 испанцы завтра, 30 июня, встретятся со сборной Грузии.

«Давление одинаково, когда ты надеваешь эту футболку — неважно, когда и против кого ты играешь. Потому что это футболка сборной Испании. Если ты оступился на групповом этапе, можешь все исправить. Сейчас это уже не так, а значит, предельно важен подход «пан или пропал».

Менталитет любого хорошего игрока кроется в том, что он и его команда могут победить кого угодно. Что касается сборной Испании, мы работаем над тем, чтобы быть готовыми победить Грузию, выйти в следующий раунд и показать образцовый футбол в своем исполнении. Настолько, насколько это возможно», — приводит слова Гримальдо официальный сайт УЕФА.