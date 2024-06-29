Аленичев: в «Локо» Рангника называли шарлатаном, но сейчас не хочется об этом говорить

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о работе Ральфа Рангника на посту главного тренера австрийской национальной команды, которая с 1-го места в группе вышла в плей-офф Евро-2024.

«Удивило, что сборная Австрия стала первой в группе с Францией и Нидерландами. Одна из сенсаций. Сборная Австрии очень хорошая и организованная команда. Конечно, в первую очередь это заслуга Рангника. Учитывая, как играла Франция на групповом этапе, удивляться не приходится. Мы помним, как Рангник работал в «Локомотиве» — было очень много тренеров немецких. Мягко скажем, у него не получилось в «Локомотиве». Кто-то называл Рангника шарлатаном. Но сейчас об этом даже не хочется говорить. Считаю, что «Локомотив» был не командой Рангника.

Он нашёл свою команду. У него и в «Манчестер Юнайтед» не получилось. Самое идеальное и оптимальное его место работы — это сборная Австрии. Своей работой доказал, что он хороший специалист. Выиграть группу с Францией и Нидерландами — такое дано не каждому тренеру», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Игроки сборной Австрии празднуют выход в плей-офф Евро-2024: