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Дмитрий Черышев — о Мурате Якине: он наконец-то себя нашел в сборной Швейцарии

Дмитрий Черышев — о Мурате Якине: он наконец-то себя нашел в сборной Швейцарии
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Известный российский футбольный тренер Дмитрий Черышев высказался о предстоящем матче между сборными Швейцарии и Италии в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Матч между Италией и Швейцарией будет равным. Каждая игра в плей-офф на вес золота. Какая сборная лучше сыграет в обороне и эффективнее в атаке, та и выиграет. В таких матчах отсутствует лидер.

— Якин доказал, что он квалифицированный тренер после неудачного этапа в «Спартаке»?
— У него и до «Спартака» была хорошая карьера. Такие осечки бывают. Якин — хороший, квалифицированный тренер. Нельзя говорить, что он наконец-то себя нашел в сборной Швейцарии. Карьера в «Спартаке» сыграла с Якином злую шутку. Он как был хорошим тренером, так им и остался. На Евро Якин демонстрирует свои лучшие качества.

— У Италии сейчас самое слабое поколение за последние 20 лет?
— Нет, конечно. Мы просто сравниваем со звездами прошлого. Посмотрите на Испанию, они уже тоже играют в другой футбол, в более оборонительный, но в то же время атакующий. В сборных происходят смены поколений, — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Напомним, матч Швейцария — Италия состоится сегодня, 29 июня. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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