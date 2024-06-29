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Томпсон, напавший на мать своей девушки, находится в расположении «Оренбурга»

Томпсон, напавший на мать своей девушки, находится в расположении «Оренбурга»
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Крайний нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон, в начале июня предпринявший попытку избить мать своей девушки, вернулся в расположение российского клуба.

«Томпсон уже находится на сборах команды в Турции. Не буду вдаваться в подробности всей его истории, но для нас главное, что у футболиста всё хорошо и он вместе с «Оренбургом», — приводит слова президента «Оренбурга» Василия Еремякина Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 19-летний футболист напал на мать своей девушки, потому что она застала его в квартире в Чили с пятью девушками лёгкого поведения. Конфликт удалось урегулировать благодаря мужу женщины, вмешавшемуся в ситуацию. Подчёркивалось, что на Томпсона было подано заявление в полицию.

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