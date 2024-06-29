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«Челси» объявил о покупке 18-летнего вингера Келлимена у «Астон Виллы»

«Челси» объявил о покупке 18-летнего вингера Келлимена у «Астон Виллы»
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«Челси» официально объявил о приобретении 18-летнего крайнего нападающего Омари Келлимена, ранее принадлежавшего «Астон Вилле». Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

Келлимен и «Челси» заключили контракт, рассчитанный на шесть лет и предусматривающий опцию продления ещё на один год.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» заплатил «Астон Вилле» £ 19 млн (€ 22 млн) за 18-летнего вингера.

Напомним, в минувшем сезоне Келлимен выступал в составе молодёжной команды бирмингемского клуба. Он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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