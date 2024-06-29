Игрок сборной Англии Гордон может перейти из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» — The Sun

23-летний нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Энтони Гордон может перейти в «Ливерпуль», сообщает интернет-издание The Sun.

По информации источника, «сороки» хотят заработать на англичанине, так как им нужно соблюсти условия финансового фэйр-плей. Сообщается, что сделка с «Ливерпулем» может предполагать переход защитника мерсисайдцев Джарелла Куансы в «Ньюкасл».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Гордон принял участие в матче 3-го тура со Словенией (0:0). В этой игре футболист провёл на поле одну минуту.

В минувшем сезоне он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.