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Новичок «Акрона» Витор рассказал, как случился его трансфер из «Насьонала»

Новичок «Акрона» Витор рассказал, как случился его трансфер из «Насьонала»
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Бразильский защитник Пауло Витор ответил на вопрос, как произошёл его переход из португальского «Насьонала» в «Акрон».

«Когда получил предложение от «Акрона», я обрадовался — это сильная лига, а у меня сильно желание для новых вызовов: здесь другая страна, другая культура. Я хочу провести хороший сезон. Переговоры длились примерно неделю, в самом начале я уже сделал выбор», — сказал Витор в интервью пресс-службе «Акрона».

17 июня «Акрон» объявил о трансфере Пауло Витора. В минувшем сезоне 22-летний бразильский защитник провёл 32 матча во втором дивизионе Португалии. Также на счету Витора три матча в Кубке португальской лиги и четыре игры в Кубке Португалии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 450 тыс.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом».

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