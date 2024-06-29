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Конате назвал игрока сборной Франции, который впечатлил его больше всего

Конате назвал игрока сборной Франции, который впечатлил его больше всего
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Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате ответил на вопрос, кто из футболистов французской национальной команды, выступающих на Евро-2024, впечатлил его больше всего.

«Н'Голо Канте! У меня никогда не было возможности сыграть с ним. Он приносит облегчение команде, это впечатляет.

Игрок, который разочаровал меня больше всего? Неееет, я не могу ответить (смеётся)», — приводит слова Конате RMC Sport.

Напомним, опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте дважды признавался лучшим игроком матча на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

С лета 2023 года 33-летний хавбек выступает в составе саудовского «Аль-Иттихада». В минувшем сезоне он принял участие в 47 матчах во всех турнирах (четыре гола и шесть ассистов).

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