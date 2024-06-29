Орещук: Шунин спокойно может играть в любой команде второй восьмёрки

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переходе Антона Шунина в «Химки».

«Шунин живёт в Химках. Конечно, он подойдёт им в основу. Антон спокойно ещё может играть. Тут, ещё раз, вопрос в мотивации и финансовой составляющей. Шунин спокойно может играть в любой команде второй восьмёрки», — приводит слова Орещука Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» не будет продлевать контракт с 37-летним голкипером Антоном Шуниным. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступает с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.