«Эвертон» хочет перехватить игрока, которым интересуется «Барселона»

«Эвертон» включился в борьбу за вингера «Халл Сити» Джейдена Филогена. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «ириски» готовы выложить £ 16 млн фунтов за трансфер вингера. При этом футболист интересен «Барселоне», которой «Халл» готов продать Филогена за сумму в размере € 30 млн.

Джейдену Филогену 22 года. Он перешёл в «Халл Сити» в сентябре 2023 года из «Астон Виллы». Трансфер обошёлся «тиграм» в € 5,8 млн. В минувшем сезоне Чемпионшипа Филоген провёл в составе «Халла» 33 матча во всех соревнованиях, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость Филогена, по версии интернет-портал Transfermarkt, составляет € 15 млн.