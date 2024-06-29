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Болельщикам сборной Англии разрешат покупать крепкое пиво на матче со Словакией

Болельщикам сборной Англии разрешат покупать крепкое пиво на матче со Словакией
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Болельщикам сборной Англии разрешат покупать пиво полной крепости на матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией, который состоится завтра, 30 июня. Об этом сообщает Sky Sports News.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, местная полиция и организаторы турнира не отнесли эту игру к категории повышенного риска, и поэтому, внимая просьбе болельщиков сборной Англии, согласились изменить своё первоначальное решение о том, что на этом матче будет продаваться только слабоалкогольное пиво.

Напомним, ранее только слабоалкогольное пиво продавалось во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Сербией (0:1), поскольку существовал повышенный риск столкновения между болельщиками. Данное решение не понравилось части фанатов «трёх львов».

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