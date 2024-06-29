Игрок Франции Камавинга — о Дешаме: он мало разговаривает

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга высказался о главном тренере команды Дидье Дешаме перед матчем с Бельгией в 1/8 чемпионата Европы в Германии.

«Он мало разговаривает, но всегда рядом с нами. Всё это нам к лицу. В начале Евро-2024 он пришёл ко мне и сказал, какой будет моя роль в команде. Мы не разговариваем друг с другом постоянно, потому что это не пошло бы на пользу сборной», — приводит слова Камавинга интернет-издание Marca.

Сборная Франции заняла второе место в группе, набрав четыре очка, и сыграет с Бельгией в плей-офф Евро-2024.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции встретится с национальной командой Бельгии. Матч пройдёт в понедельник, 1 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.