Форвард сборной Англии Гордон: противостояние со мной — кошмар для любого соперника

Нападающий сборной Англии Энтони Гордон рассказал о своих игровых качествах и о впечатлениях от участия на чемпионате Европы — 2024 в составе национальной команды своей страны.

«Думаю, мои главные сильные качества в том, что я быстр и нацелен на ворота. Знаю, что противостоять мне — кошмар для любого соперника, так что я настроен оптимистично.

Что думаю по поводу своего вызова на Евро-2024? Для меня нет ничего важнее. Для меня вершина футбола — представлять свою страну на крупном турнире. Что-то более значимое сложно представить», — приводит слова Гордона официальный сайт УЕФА.

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Гордон принял участие в матче 3-го тура со Словенией (0:0). В этой игре футболист провёл на поле одну минуту.

Завтра, 30 июня, сборная Англии встретится в рамках матча 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. Игра начнётся в 19:00 мск.