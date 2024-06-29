ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Швейцария — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард сборной Англии Гордон: противостояние со мной — кошмар для любого соперника

Форвард сборной Англии Гордон: противостояние со мной — кошмар для любого соперника
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Англии Энтони Гордон рассказал о своих игровых качествах и о впечатлениях от участия на чемпионате Европы — 2024 в составе национальной команды своей страны.

«Думаю, мои главные сильные качества в том, что я быстр и нацелен на ворота. Знаю, что противостоять мне — кошмар для любого соперника, так что я настроен оптимистично.

Что думаю по поводу своего вызова на Евро-2024? Для меня нет ничего важнее. Для меня вершина футбола — представлять свою страну на крупном турнире. Что-то более значимое сложно представить», — приводит слова Гордона официальный сайт УЕФА.

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Гордон принял участие в матче 3-го тура со Словенией (0:0). В этой игре футболист провёл на поле одну минуту.

Завтра, 30 июня, сборная Англии встретится в рамках матча 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. Игра начнётся в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Фото: последствия падения игрока сборной Англии Гордона с велосипеда
Игрок сборной Англии Гордон может перейти из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» — The Sun
Материалы по теме
Конфликты в сборных Англии и Франции, жуть в фан-зоне и гнев Тедеско. Что творится на Евро
Конфликты в сборных Англии и Франции, жуть в фан-зоне и гнев Тедеско. Что творится на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android