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Камавинга рассказал, что общего между Анчелотти и Дешамом

Камавинга рассказал, что общего между Анчелотти и Дешамом
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Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга ответил на вопрос, в чём схожи главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам и итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий «сливочных».

«Эти два тренера похожи друг на друга. Они очень хорошо коммуницируют с людьми и предоставляют много свободы на поле», — приводит слова Камавинга RMC Sport.

Напомним, на стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 сборная Франции сыграет с бельгийской национальной командой. Встреча состоится 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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