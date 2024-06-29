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Дмитрий Аленичев: на чемпионате Европы должны играть 16 команд, а не 24

Дмитрий Аленичев: на чемпионате Европы должны играть 16 команд, а не 24
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высказался о формате чемпионата Европы — 2024, в групповом этапе которого принимают участие 24 команд, разделённых на шесть групп.

«Если говорить о формате чемпионата Европы, то после завершения групповой стадии, можно сказать, что она прошла довольно скучно. Это на мой взгляд. Были несколько ярких матчей.

Мне очень понравилась игра Турции с Грузией. Это не фавориты турнира, но игра была интересной, с интригой. Можно вспомнить ещё матч открытия, где Германия обыграла Шотландию со счётом 5:1. Шотландия не тот соперник, который может зацепить какие-то очки с такой машиной, как Германия. Повторюсь, что групповая стадия получилось скучной. Надеюсь, что игры плей-офф будут более зрелищными. Я придерживаюсь мнения, что на чемпионате Европы должны играть не 24, а 16 команд. На мой взгляд, это более интересно», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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