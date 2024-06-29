Финалист Лиги Чемпионов Аллер может стать игроком «Бешикташа» — источник

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер может перейти в «Бешикташ», сообщает журналист Ягиз Сабункоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб уже провёл несколько встреч с представителями футболиста. Сообщается, что руководство «Боруссии» согласна продать игрока, и решение о переходе остаётся за Аллером.

Аллер в текущем сезоне сыграл 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Напомним, дортмундская «Боруссия» в прошедшем сезоне дошла до финала Лиги Чемпионов, где проиграла мадридскому «Реалу» со счётом 2:0.